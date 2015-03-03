Газ для населения в Украине с 1 апреля дорожает на 280%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля текущего года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии во вторник, 3 марта.

Согласно решению комиссии, минимальный тариф для населения устанавливается в отопительный сезон с 1 октября по 30 апреля при максимальном потреблении топлива в объеме до 200 кубометров в месяц. В случае превышения установленного минимального объема, последующие объемы оплачиваются из расчета 7 188 грн за тысячу кубометров.

В период межсезонья - с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

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Кроме того, по решению НКРЭКУ, тариф на газ для населения для приготовления пищи устанавливается с 1 апреля на уровне 7 188 грн за тысячу кубометров, что в 6 раз превышает действующий тариф.

Как сообщил УНИАН представитель комиссии, повышение тарифов на газ для всех категорий потребителей в среднем составит 280%, как и было зафиксировано в меморандуме с МВФ, подписанном президентом, премьер-министром, главами Минфина и Нацбанка в конце февраля текущего года.