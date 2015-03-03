В РФ заявили, что долг "Нафтогаза" за российский газ составляет $2,4 млрд

Долг "Нафтогаза Украины" за российский газ составляет 2,4 миллиарда долларов, РФ ожидает каких-либо действий от Стокгольмского арбитража по иску о взыскании долга в конце этого — начале следующего года, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

"На сегодня долг "Нафтогаза Украины" перед "Газпромом" составляет 2,4 миллиарда долларов, из этой суммы 2,2 миллиарда долларов — объем задолженности за поставленный в 2014 году газ и около 200 миллионов набежавшей пени", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что на сегодня эта сумма является непогашенной и по ней "Нафтогаз" и "Газпром" находятся в арбитражном суде в Стокгольме.

"Мы ожидаем, что к концу 2015 года или началу 2016 года будут какие-либо действия арбитражного суда (по встречным искам — ред.)", — добавил он.

"Газпром" и "Нафтогаз" в июне 2014 года обменялись встречными исками в Стокгольмском арбитраже: "Газпром" требует взыскать с украинской компании долги и проценты на общую сумму 4,5 миллиарда долларов, "Нафтогаз" — пересмотреть цену на газ и взыскать все переплаты, оценивающиеся минимум в 6 миллиардов долларов.

Эти дела были консолидированы. Устные слушания должны состояться в феврале-марте 2016 года, вынесение решения арбитрами планируется в конце июня 2016 года.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 марта, в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры Украина-ЕС-Россия.

По результатам переговоров, вице-президент Европейской Комиссии Марош Шевчович заявил, что Украина и Россия договорились относительно полного выполнения зимнего пакета, и транзит газа в ЕС остается надежным.

Министр топлива и энергетики Украины Владимир Демчишин заявил, что Украина, Россия и Еврокомиссия начнут переговоры по "газовому летнему пакету" до первого апреля.

Справка УНИАН. Украина с середины июня 2014 года не получала российский газ из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо.

В результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене 378 долларов за тысячу кубометров до конца 2014 года.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года.