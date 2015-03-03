"Нафтогаз" обязали обнародовать основные показатели движения денег

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязала крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» с целью повышения прозрачности формирования цен на природный газ для населения опубликовать финансовый план и основные показатели движения денег.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 3 марта, озвучивая новые тарифы на газ для населения.

«Департамент (НКРЭКУ – УНИАН) предлагает, с целью открытости и прозрачности формирования расчета и установления цен на природный газ для населения, принять протокольное решение о размещении на сайте НАК «Нафтогаз Украины» финансового плана и основных показателей движения денег Национальной компании «Нафтогаз Украины», - сказал представитель комиссии.

В свою очередь, присутствовавший на заседании представитель «Нафтогаза» посоветовал НКРЭКУ обратиться с данной просьбой в Кабинет министров, так как именно он утверждает финансовые планы компании, а сам правительственный документ запрещает НАК разглашение финплана.

УНИАН отправил официальный запрос в НАК «Нафтогаз Украины» с просьбой раскрыть основные параметры финансового плана.

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Как ранее сообщал УНИАН, НКРЭКУ 3 марта с 1 апреля повысила тарифов на газ для всех категорий потребителей в среднем на 280%, как и было зафиксировано в меморандуме с МВФ, подписанном президентом, премьер-министром, главами Минфина и Нацбанка в конце февраля текущего года.

Финансовый план «Нафтогаза» на 2014 год был утвержден Кабмином в декабре 2014 года. Финансовый план на 2015 год пока не утвержден.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году. Дефицит компании за 2014 год составил 110 млрд грн.