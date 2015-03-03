Тепло для населения с апреля подорожает на 72%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в рамках выполнения Меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом приняла решение с 1 апреля повысить тариф на тепло для населения на 72% - до 537,2 грн за Гкал.

По словам и.о. главы Комиссии Дмитрия Вовка, данный тариф покрывает 100% затрат на производство тепловой энергии.

Ранее НКРЭКУ приняла решение с 1 апреля повысить цену на газ для предприятий теплокоммунэнерго, производящих тепло для населения повысить, в 2,2 раза – до 2 934 грн за тысячу кубометров, а также минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров. Согласно решению Комиссии, минимальный тариф для населения устанавливается в отопительный сезон с 1 октября по 30 апреля при максимальном потреблении топлива в объеме до 200 кубометров в месяц. В случае превышения установленного минимального объема последующие объемы оплачиваются из расчета 7 188 грн за тысячу кубометров.

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В период межсезонья - с 1 мая по 30 сентября - стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров, независимо от объемов потребления.

Кроме того, по решению НКРЭКУ, тариф на газ для населения для приготовления пищи устанавливается с 1 апреля на уровне 7 188 грн за тысячу кубометров, что в 6 раз превышает действующий тариф.