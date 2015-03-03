В Раду внесли постановление об увольнении главы Минэнергоугля Демчишина

Авторами документа стали 25 народных депутатов, включая экс-министра здравоохранения Олега Мусия, а также народных депутатов от партии «Свобода».

В пояснительной записке к проекту депутатского постановления отмечается, что причиной предложения об отставке является «самоустранение министра» от решения проблем угольной отрасли. Депутаты обратили внимание, что по поручению премьер-министра Арсения Яценюка была создала специальная межведомственная комиссия по решению проблем угольной отрасли. Комиссия разработала меморандум, который должен поспособствовать развитию угольной отрасли и разрешению отраслевых сложностей, включая поиск финансирования для развития угольных предприятий. «Однако министр фактически самоустранился от выполнения возложенных на него обязанностей главы межведомственной комиссии», - обратили внимание парламентарии.

Как сообщал УНИАН, в середине января премьер-министр Яценюк поручил провести служебное расследование относительно деятельности главы Минэнергоугля и разобраться с условиями подписания и формулировками контрактов на поставки электроэнергии с Украины и в АР Крым от 30 декабря 2014 года.

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Результаты расследования не были обнародованы, однако заместитель министра энергетики Украины Александр Светелик 27 января объяснил, что Украина подписала контракт на импорт электроэнергии из России для того, чтобы избежать обвинений в воровстве и оформлении перетоков между энергосистемами двух стран.

Министр Демчишин также получил претензии от парламентариев, в частности, за организацию работы угольных предприятий.