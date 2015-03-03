«Нафтогаз» в феврале сэкономил $100 млн на реверсных поставках газа из Европы

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в феврале 2015 года сэкономил 100 миллионов долларов благодаря реверсным поставкам газа из Европы, а не закупке этих объемов у России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на энергетическом форуме Института Адама Смита сказал директор по развитию бизнеса компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«В феврале мы сэкономили 100 миллионов долларов на разнице между ценой газа, который мы покупаем по реверсу, а не у «Газпрома», - сказал Витренко.

При этом он отметил, что стоимость газа, который идет в Украину по реверсу, всегда была дешевле, чем предлагал российский «Газпром».

Как сообщал УНИАН, Украина в феврале 2015 года импортировала из Словакии и Венгрии 1,19 млрд кубометров «голубого топлива». Объем импорта газа из Словакии в прошлом месяце составил 1,066 млрд кубометров при среднесуточной прокачке 38 млн куб. м. Импорт природного газа из Венгрии в феврале составил 0,124 млрд кубометров при среднесуточной прокачке 4,4 млн куб. м.

Словацкий и венгерский газовые маршруты на сегодня являются основными для Украины, стремящейся свести к минимуму закупки топлива у «Газпрома». Также в середине февраля возобновились после короткого перерыва поставки газа из Польши, но суточные объемы его импорта незначительны.