Транспортировка газа подорожает вдвое

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с 1 апреля вдвое повысила тариф на услуги оператора ГТС, госкомпании “Укртрансгаз”, по транспортировке природного газа магистральными трубопроводами для внутренних потребителей, - до 294 грн за тыс. кубометров.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 3 марта.

Согласно решению НКРЭКУ, общий тариф на транспортировку природного газа внутри страны увеличится с 1 апреля почти на 80% – до 656,2 грн за тысячу кубометров.

Клиентами “Укртрансгаза” в Украине являются областные газораспределяющие предприятия, газодобывающие компании.

Как сообщал УНИАН, 3 марта НКРЭКУ подняла в среднем на 280% тарифы на газ для населения, а также в 2,2 раза цену на газ для предприятий теплокоммунэнерго, производящих тепло для населения.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».