Румыния завтра начнет поставки газа в Молдову

Румыния с завтрашнего дня начнет поставки газа в Молдову, заявил во вторник журналистам в Кишиневе замминистра экономики Валерий Трибой, передает Прайм.

Церемония ввода в эксплуатацию построенного на средства ЕС газопровода Яссы-Унгены, который соединил Румынию и Молдовой, прошла еще в августе прошлого года. Правительство страны ранее заявляло, что румынский газ поступит по новому газопроводу в сентябре, затем сроки были перенесены на октябрь, ноябрь, а также на 1 января 2015 года.

"Поставки газа начнутся завтра. Официальный запуск состоится в 11 утра. Газ будут качать из центральной сети, и не только для Унген (город на границе с Румынией - ред), а для Республики Молдова", - сказал Трибой.

Строительство газопровода Яссы-Унгены протяженностью 44 километра обошлось в 26 миллионов евро, большую часть из этих средств предоставил Евросоюз. Мощность газопровода составляет 1,5 миллиарда кубометров. Однако первоначально из-за невысокой пропускной способности трубопровода, поставки румынского газа не будут превышать 50 миллионов кубометров в год. Проект предусматривает расширение магистрали до Кишинева.

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В настоящий момент основным поставщиком газа в Молдову является российский "Газпром". В ноябре прошлого года "Газпром" и предприятие "Молдовагаз" подписали дополнение к контракту на 2015 год, согласно которому цена поставок снизится до 332 долларов за тысячу кубометров (с примерно 370 долларов), а объем поставок сохранится на уровне 2014 года - почти трех миллиардов кубометров.