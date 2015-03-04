Иран планирует построить плазменный реактор, который будет преобразовывать отходы в энергию, передает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство ISNA.

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Использование плазменной технологии для переработки отходов в энергию является техническим ноу-хау, такой реактор наносит минимальный ущерб окружающей среде, превращая твердые материалы в газ. Технология может использоваться для выработки электричества, подогрева воды, преобразования воды в пар, получения водорода, метана, этанола и метанола.

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