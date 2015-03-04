Корея построит в Саудовской Аравии два ядерных реактора на $2 млрд

Об этом сообщила в среду газета "Чосон ильбо", передает ТАСС.

По ее данным, документ предусматривает, что "южнокорейские компании построят в Саудовской Аравии два ядерных реактора типа SMART общей стоимостью в $2 млрд".

"К 2040 году Саудовская Аравия планирует построить от 12 до 18 реакторов для удовлетворения своих энергетических потребностей, и мы ожидаем, что первый заказ будет размещен уже в начале следующего года", - сообщили представители секретариата президента РК.

Лидеры двух стран также договорились, что РК окажет помощь в совместных международных исследованиях и подготовке специалистов в области атомной энергетики. Для этого в одном из университетов Саудовской Аравии с помощью Сеула будет открыто отделение атомной энергетики.

Саудовская Аравия - вторая страна, которую президент РК Пак Кын Хе посещает в ходе своего ближневосточного турне.