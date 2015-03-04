Цены на газ для населения к 2017 году повысят до стоимости импортного топлива

Украина к апрелю 2017 года повысит цены на природный газ для населения до стоимости импортного «голубого топлива», говорится в меморандуме между Международным валютным фондом (МВФ) и правительством Украины.

«Мы ликвидируем структуру ценообразования, базирующуюся на двух категориях, и повысим цены для населения до уровня, необходимого для достижения 75% уровня паритета с импортом в апреле 2016 года и 100% этого уровня в апреле 2017 года», - говорится в документе.

«После достижения полного паритета с импортом мы утвердим новую методологию формирования розничных цен на газ, привязав их в том числе к таким релевантным факторам, как динамика цен на импортный газ и обменный курс, который будет применяться ежеквартально», - отмечается в документе.

Кроме того, правительство обязуется до апреля 2017 года повысить цену на реализацию природного газа, добываемого госкомпанией «Укргазвыдобування» для нужд населения, до 150 долл. США за 1 тыс. куб. м.

«Мы гарантируем, что наша структура формирования цен на энергоносители будет покрывать все расходы на инвестиции в полном объеме. В случае, если компоненты цены, не связанные с НАК «Нафтогаз», будут меняться в течение года, для их отображения будет меняться розничная цена, а не цена, получаемая НАК «Нафтогазом», - подчеркивается в документе.

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Как сообщал УНИАН, 3 марта НКРЭКУ повысила в среднем на 280% тарифы на газ для населения, а также в 4,5 раза цену реализации газа, добываемого госкомпанией “Укргазвыдобування” для нужд населения.