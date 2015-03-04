Правительство обязалось перед МВФ сократить дефицит «Нафтогаза»

Правительство Украины, в рамках выполнения меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, планирует в 2015 году вдвое сократить дефицит крупнейшего государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» - до 3,1% ВВП, который, по прогнозам Минфина, в текущем году составит 1,85 трлн грн.

Об этом говорится в Меморандуме между Международным валютным фондом (МВФ) и правительством Украины, текстом которого располагает УНИАН.

«Финансовое оздоровление НАК «Нафтогаз Украины» является ключевой целью программы. Для этого мы будем принимать решительные меры по повышению тарифов для населения, улучшению уровня оплаты и снижению расходов с целью сокращения дефицита «Нафтогаза» до 3,1% от ВВП в 2015 году и его полного преодоления до 2017 года», - говорится в документе.

«Эти шаги будут сопровождаться существенной реструктуризацией компании с целью усиления корпоративного управления и повышения операционной эффективности», - отмечается в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, дефицит НАК «Нафтогаз Украины» в 2014 году составил около 110 млрд грн.

По словам министра финансов Натальи Яресько, согласованные с Международным валютным фондом изменения в государственный бюджет на 2015 год основаны на прогнозе падения ВВП Украины на 5,5% и достижения номинального ВВП на уровне 1,850 трлн грн.