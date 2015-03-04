ВР не понравился законопроект Кабмина о совершенствовании расчетов за энергоносители

Верховная Рада отклонила правительственный законопроект о внесении изменений в некоторые законы о совершенствовании расчетов за энергоносители, а также для погашения займов, полученных от международных финансовых организаций (№1538).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект, отклонение которого инициировали ряд народных депутатов, проголосовали всего 90 парламентариев (при необходимом минимуме в 226 голосов) из 321, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом предусматривалось усовершенствование расчетов предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода за потребленную электрическую энергию, а также определение механизма для погашения займов, полученных от международных финансовых организаций как предприятиями сфер водоснабжения и водоотвода, так и предприятиями сферы теплоснабжения, отмечается в пояснительной записке.