Россия готова обсудить скидку на газ и пересмотреть стоимость его транзита - Демчишин

Переговоры по так называемому «летнему пакету», предполагающему определение условий, стоимости и объемов поставки российского газа Украине в период с 1 апреля 2015 года, коснутся вопросов изменения стоимости транзита газа по украинской территории и предоставления Украине скидки на топливо.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Что касается «летнего пакета», хотя политически корректно было бы его назвать процессом ценообразования после «зимнего пакета», то в течение 2-3 недель - до 1 апреля, этот вопрос будет решен, - сказал Демчишин. – Позитивов (в переговорах – УНИАН) сейчас несколько: российская сторона готова обсуждать скидки, готова пересматривать стоимость транзита. Они готовы анализировать дополнительно условия оплаты, и они готовы все это делать под эгидой Европейской комиссии. То есть переговоры будут не двусторонние, а трехсторонние – при участии еврокомиссара. Поэтому будем ждать следующих встреч и результатов переговоров».

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При этом министр не сообщил, когда можно ждать следующего раунда переговоров, отметив только, что он должен состояться уже «скоро». «До 1 апреля не так много времени осталось», - сказал Демчишин.