Украина в этом году потребит 40 млрд кубов газа, из них 25 млрд придется импортировать

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует, что общий объем потребления газа в стране в 2015 году составит порядка 40 млрд кубометров, однако объем импорта топлива пока является предметом обсуждения в рамках формирования баланса потребления топлива, сообщил журналистам глава министерства Владимир Демчишин.

«Мы пробовали сегодня рассмотреть баланс газа, но этот вопрос был отправлен на доработку из-за замечаний Минфина по финансированию запасов для закачки в хранилища. Баланс в принципе сформирован, в ближайшее время мы вернемся к рассмотрению баланса, потому что это одно из требований МВФ, - сказал он. – Потребление населением мы ожидаем на уровне 14 млрд (кубометров), ТКЭ – 6,8 млрд кубометров. Общий объем потребления будет на уровне 40 млрд кубометров».

Демчишин уточнил, что первоначально объем потребления планировался на уровне 42 млрд кубометров, однако сейчас этот показатель пересмотрен не только по причине благоприятных погодных условий, но и за счет снижения потребления в результате экономии.

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При этом объем закупки газа, по его словам, еще обсуждается. «Мы ожидаем, что цена газа в течение двух кварталов будет уменьшаться, и потому есть логика в том, чтобы закачать большие объемы, причем даже те объемы, которые не обязательно будут использованы в отопительный сезон», - сказал министр, добавив, что на текущий момент предположительный объем импорта газа в 2015 году может составить до 25 млрд кубометров. «Примерно 25 млрд - это закупка газа», - сказал он.