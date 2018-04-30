Очередные газовые переговоры: довольна только Европа

Итоги переговоров в Брюсселе 2 марта о выполнении «зимнего пакета» газовых договоренностей, которые были на грани срыва из-за поставок «Газпромом» газа на оккупированные российскими террористами территории Донбасса, завершились положительно… для Еврокомиссии.

По словам вице-президента ЕК по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича, сторонам удалось снять опасения по поводу возможных перебоев с поставками российского газа в Европу. «Теперь я спокоен: снабжение газом европейских рынков гарантировано», - сказал он журналистам по итогам переговоров.

И если необходимый для ЕС результат был достигнут, то для Украины масса вопросов осталась неразрешенной. Первый из них – в нарушение контракта «Газпром» продолжает поставлять газ на неподконтрольные украинским властям территории Донецкой и Луганской областей, а счет за них собирается выставить Киеву. Еврокомиссия рассмотрение проблемы «вынесла за скобки», но при этом заверила в готовности помочь, если сторонами не будет найден компромисс.

«Я надеюсь, что они (Украина и Россия – УНИАН) найдут решение. Если нет, то мы всегда готовы помочь», - заявил вице-президент ЕК.

Между тем, Россия подготовила для переговоров «оправдание» своим противоправным действиям. В преддверии трехсторонней встречи в Брюсселе президент РФ Владимир Путин прокомментировал конфликт «Нафтогаза» и «Газпрома» следующим образом: «Я знаю, что там (в так называемых ДНР и ЛНР - УНИАН) проживает около 4 млн человек. Представьте себе, что все эти люди окажутся без газоснабжения в зимний период времени. Мало того, что там голод уже, и без того ОБСЕ констатировала, что там гуманитарная катастрофа, да еще и от газоснабжения их отключить. Это как называется? Это уже геноцидом попахивает».

Заявление Путина на переговоры давление не оказало. Украинская сторона представила участникам брюссельской встречи все доказательства нарушения условий «зимнего пакета» российской стороной, а также заявила, что «Нафтогаз» оплатит «Газпрому» только те объемы топлива, которые поставлены через согласованные пункты приема.

В итоге Россия пошла на попятную, правда, не без «запасного выхода». Как сообщил по итогам переговоров глава Минэнерго РФ Александр Новак, газ на неподконтрольные украинским властям восточные территории не будет учитываться во время расчета предоплаты для Украины, чтобы не мешать транзиту в Европу. Тем не менее, эти поставки будут учтены с 1 апреля, когда закончится действие «зимних» договоренностей, в рамках существующего на данный период контракта от 2009 года.

«Это не значит, что эти объемы вообще никогда не будут рассматриваться. Они будут все равно в рамках действующего контракта, и «Газпром» акты поставок, которые подписаны между поставщиком и потребителем, будет учитывать в тех объемах, которые поставляются в Украину", - сказал Новак по итогам переговоров в интервью «России 24», добавив, что такая уступка будет действовать только до конца марта.

По его словам, «Газпром» с 19 февраля уже поставил на Донбасс примерно 100 млн куб. м газа (примерно, 12 млн кубов в сутки), впоследствии Киеву будет выставлен счет - $329 за 1 тыс. кубометров.

Кроме того, Новак продолжает утверждать, что поставки российского газа через газоизмерительные станции «Платово» и «Прохоровка», оспариваемые «Нафтогазом», находятся в рамках контракта.

Но дело в том, что на ГИС «Прохоровка» и «Платово», через которые «Газпром» подает газ боевикам, нет представителей «Нафтогаза» или «Укртрансгаза» для осуществления контроля поставок, т.к. эта территория временно неподконтрольна Украине. Поставки ведутся по маршруту, не заявленному покупателем «Нафтогазом» – в нарушение контракта. Как будет решен этот очень важный для Украины вопрос, пока остается открытым.

Шефчович по итогам переговоров в Брюсселе сообщил, что стороны обсуждали возможность создания трехсторонней экспертной группы, которая имела бы доступ к различным документам по поставкам и документации различных измерительных станций, дабы установить факты - кто поставляет, кому, в каких объемах и какая цена.

По словам Шевчовича, проблема является «технически очень сложной, потому что есть разные трубы, различные измерительные станции в разных местах с обеих сторон. Нелегко установить точные факты конкретной поставки газа. «Мы даже направили европейских экспертов, но и для них очень сложно установить конкретные и точные факты», - пояснил он.

Вот таки образом закончились переговоры по «зимнему пакету». Президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает, что позиция Европы по данной проблеме, к сожалению, не жесткая.

«Европа в этом вопросе демонстрирует эгоцентричный подход, ее мало волнует то, что Россия – «Газпром» ведет отдельные поставки газа на оккупированную в Украине территорию. Европейская комиссия должна была бы немедленно ввести санкции против «Газпрома». Его действия нарушают контракт, и это подтверждает то, что Россия – сторона конфликта, и она к нему причастна, более того – она ему содействует. В ЕС присутствует панический страх перед тем, что Россия обидится на европейскую поддержку Украины и перекроет газ. То есть, Европа – гибридный союзник», - сказал эксперт.

Гончар считает, что и Украина в данном вопросе поступает неверно – Киеву необходимо обратиться с дополнительным иском в Стокгольмский арбитраж, а также официально уведомить об этом ЕС и США.

«Украина должна обратиться в арбитраж, выставить дополнительный иск «Газпрому», уведомить об этом официально Европейскую комиссию. И стоит обратить внимание США на то, что Россия снабжает газом боевиков. Соединенные Штаты, в отличие от ЕК, занимают более четкую позицию в вопросах украинско-российских отношений. Попытки России использовать газовый рычаг могут получить более быструю реакцию со стороны США, чем ЕС, как это не парадоксально», - подчеркнул эксперт.

О «летнем пакете» замолвили слово

В ходе брюссельской встречи стороны договорились продолжить трехсторонние переговоры. Очередной их раунд должен состояться в конце марта – когда истекает срок действия «зимнего пакета».

По словам Шевчовича, какими будут результаты будущей трехсторонней встречи, пока непонятно – нужно «закрыть» период от марта до вынесения Стокгольмским арбитражем решения по газовому спору между «Нафтогазом» и «Газпромом». То есть, временное газовое соглашение планируют заключить на период до выводов стокгольмского суда. Украинская сторона ожидает промежуточное решение арбитража до конца текущего года, а окончательное – к осени 2016 года.

*** «Нафтогаз» 16 июня 2014 года подал иск в Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма, требуя установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» поставляет в Украину. В иске также содержится требование взыскать с «Газпрома» переплату за газ, который российский монополист поставлял «Нафтогазу» с 2010 года. По оценкам компании, переплата составляет $6 млрд. В тот же день «Газпром» обратился в арбитраж с иском к «Нафтогазу» о взыскании задолженности в размере $4,5 млрд за поставленный, но не оплаченный газ. Иски компаний в Стокгольмском арбитраже объединены в одно производство.

Но, принятие решения Стокгольмским арбитражем может затянуться. И политическая ситуация не в силах подстегнуть его действовать быстрее. У арбитража нет жесткого графика работы, для него главное – четкое соблюдение процедуры. Поэтому вероятно согласование на очередных брюссельских переговорах «летнего газового пакета». Если этого не случится, то заработает долгосрочный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» от 2009 года.

*** Украина, Россия и Еврокомиссия 30 октября 2014 года подписали юридически обязывающий трехсторонний протокол, зафиксировав договоренности по поставкам в Украину российского газа в течение зимнего сезона 2014-2015 годов – «зимний пакет». Главное условие – цена газа для Украины до конца марта составит 385 за 1 тыс. кубометров или ниже, в виду падения цен на нефть. Что касается поставок газа, то они должны оформляться на условиях предоплаты, по цене согласно формуле существующего контракта и с учетом упразднения экспортной пошлины с российской стороны.

Российская сторона уже готовится к «теплому сезону». Она предложила скидку на газ. «Теоретически такая возможность есть. Если будут соответствующие заявки со стороны потребителя — украинской стороны, правительство РФ может рассмотреть такую ситуацию, учитывая, что это скидка не на цену, а по сути дела уменьшение, льгота по экспортной пошлине», — сказал Новак.

Правда, украинская сторона предложение России проигнорировала, зная, чем оно заканчивается – скидка, которую «Газпром» преподносит в качестве «пряника», при любом удобном случае Кремль превращает в «кнут». К тому же, с начала текущего года «Газпром» согласовывает с европейскими потребителями снижение цены на газ в виду обвала стоимости нефти. То есть, российский газ на европейском рынке в скором времени значительно подешевеет, что делает реверс для Украины, объемы которого наращиваются, более привлекательным.

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин так и заявил - у Украины нет необходимости в ускоренном порядке заключать соглашение по «летнему пакету».

По его словам, наша страна получает необходимый объем реверса из Европы и ведет политику снижения объемов потребления газа в стране.

***Украина в 2014 году увеличила импорт природного газа из Европы в 2,4 раза (на 3 млрд куб. м) по сравнению с 2013 годом – до 5,1 млрд куб. м. В том числе, со стороны Словакии было импортировано 3,6 млрд куб. м, Польши – 0,9 млрд куб. м, Венгрии – 0,6 млрд куб. м. Кроме того, Украина в 2014 году сократила потребление газа на 16% - на 7,8 млрд куб. м, до 42,6 млрд куб. м.

Гончар согласен с позицией министра. Причем по его мнению, Украина может полностью обойтись в летний период без российского газа.

«Более выгодную цену нам предложат в Европе, а не «Газпром». Нам не нужны какие-либо его скидки. «Летний пакет» не является тем, за чем нужно бежать. Нам нужно на следующий отопительный период закупить по максимуму европейский газ», - подчеркнул эксперт.

Он объясняет это тем, что летом прошлого года, когда цена на нефть была максимальной, стоимость газа на спотовом рынке Европы составляла менее 200 долларов за 1 тыс. кубометров, сейчас она будет еще ниже. А газ от «Газпрома», даже вместе с предлагаемой скидкой, все равно будет дороже.

«То есть, нам торопиться некуда. А если Европа хочет комфортно пережить будущую зиму, то она должна подсуетиться, чтобы закачать дополнительные объемы своего газа в наши газохранилища. И волноваться ЕС нечего - наша газотранспортная система и ПХГ работают в абсолютно прозрачном режиме, соответствующем стандартам ЕС», - подытожил Гончар.

Что ж, у Украины есть время толково подготовиться к предстоящим газовым переговорам в трехстороннем формате, дабы продемонстрировать свои сильные позиции. Воспользуется ли она этим, покажут итоги очередной встречи в Брюсселе.

Нана Черная (УНИАН)