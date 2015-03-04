"ДНР" и "ЛНР" оплачивают "Нафтогазу" всего 20-25% поставок газа

"Нафтогаз" получает 20-25% оплаты за поставку газа на неподконтрольные Украине территории на востоке страны и продолжает формировать счета за поставленное «голубое топливо», сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

""Нафтогаз" насчитывает плату. Оплата по факту составляет где-то около 20-25% из неконтролируемых территорий", - сказал Демчишин.

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Также министр отметил, что ситуация с оплатой развивается динамично и конкретные цифры меняются месяц к месяцу, но на данный момент реальный уровень оплаты достигает четверти от необходимого.

По словам главы Минэнергоугля, при условии продолжения данной тенденции украинская сторона будет рассматривать вопрос остановки поставок на неподконтрольные территории.

«Мы даем «Нафтогазу» дополнительные права отключать потребителей из контролируемых территорий. Соответственно, такие же правила должны применяться и для некотролируемых территорий. Если потребитель не рассчитывается за потребленный товар, ему нужно отключать поставку», - сказал Демчишин.

В этой связи министр отметил, что неподконтрольная Украине территория является большой, в связи с чем сложно отделить потребителей, которые вовремя оплачивают поставку «голубого топлива», от неплательщиков.

«Это действительно проблема. Есть идеи, как ее урегулировать, но на данный момент она неурегулирована», - сказал глава Минэнергоугля.

По словам Демчишина, Россия также задекларировала поставки газа на неподконтрольную территорию, однако украинская сторона не имеет данных об объемах таких поставок.

Как сообщал УНИАН, Киев и Москва договорились вынести за рамки так называемого "зимнего газового пакета" поставки газа на оккупированные боевиками территории Донецкой и Луганской областей.

При этом ранее российский «Газпром» заявил о начале прямых поставок природного газа террористическим организациям на востоке Украины «ДНР» и «ЛНР», что противоречит существующему контракту с НАК «Нафтогаз Украины».