Украина не будет платить больших авансов России за газ - Демчишин

Украина не будет осуществлять крупные платежи России за природный газ из-за снижения потребления голубого топлива в стране.

Об этом заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«На вчера предоплаты еще не было. Но они («НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) готовы перечислить деньги «Газпрому». Я думаю, что шаги будут достаточно небольшими, поскольку потребление снизилось. И пока нет нужды закачивать больше объемы российского газа», - заявил Демчишин.

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При этом он отметил, что российский газ обходится Украине на 15% дороже, чем тот, который поставляется реверсом из Европы.

Также министр рассказал, что российский закупается только для покрытия роста его потребления в условиях низких температур в стране.

Демчишин ожидает, что Россия предложит цену на газ с 1 апреля ниже цены на поставляемый сейчас из Европы, поскольку в противном случае импорт российского газа будет минимизироваться.

Как сообщал УНИАН, дата переговоров по так называемому «летнему пакету», предполагающему определение условий, стоимости и объемов поставки российского газа Украине в период с 1 апреля 2015 года еще не определена. По словам Демчишина, на переговорах планируется поднять вопросы изменения стоимости транзита газа по украинской территории и предоставления Украине скидки на топливо.

По оценкам Минэнергоугля, общий объем потребления газа в Украине в 2015 году составит порядка 40 млрд кубометров. При этом объем импорта, который может быть осуществлен в 2015 году, достигнет порядка 25 млрд кубометров, которые могут быть закачаны в хранилища для использования в будущем.