Гендиректор ЧАЭС настаивает на немедленных переговорах о финансах на закрытие станции

Украина должна начать переговоры с западными инвесторами о создании нового фонда для финансирования работ по извлечению ядерного топлива из разрушенного 29 лет назад четвертого блока Чернобыльской АЭС, строительство новой защитной оболочки над которым закончится в 2017 году.

Об этом, выступая на парламентских слушаниях о перспективах развития зоны отчуждения, заявил генеральный директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин.

«Необходимо уже сейчас начать работу с нашими западными коллегами, с инвесторами по созданию нового фонда, который бы позволил нам продолжить работы следующего этапа - по извлечению топливосодержащих масс и демонтажу нестабильных конструкций внутри объекта «Укрытие». Работать нужно уже сейчас, завтра будет поздно», - сказал он.

Гендиректор Чернобыльской АЭС отметил, что в 2017 году французский концерн NOVARKA закончит строительство нового безопасного конфайнмента над объектом «Укрытие», который был построен в первый год после Чернобыльской катастрофы для препятствия утечки в окружающую среду радиоактивных элементов.

Однако финансирование эксплуатации новой защитной оболочки, работы внутри которой могут продлиться более 50 лет, по словам Грамоткина, будет осуществляться за счет Украины.

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«В 2017 году, когда мы закончим новый безопасный конфайнмент, эксплуатация этого объекта ляжет на плечи Украины. Это многие миллионы долларов. Сегодня при том финансировании, которое происходит для площадки Чернобыльской АЭС, для нас это ляжет непосильной задачей», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. В сентябре 2007 года Чернобыльская АЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Первоначальная стоимость сооружения оценивалась в 980 млн евро. Однако спустя 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро.

В конечном итоге летом 2014 года Ассамблея доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» приняла решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.