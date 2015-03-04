Холдинг Ахметова должен 700 млн гривень за уголь с госшахт - Демчишин

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова имеет задолженность в 700 млн грн перед государственной компанией «Уголь Украины», которая реализует уголь с государственных угольных предприятий, сообщил журналистам глава Министерства энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Есть несколько должников. ДТЭК должен 700 млн грн компании «Уголь Украины, а государственная «Центрэнерго» 140 млн грн. «Центрэнерго» сегодня платит следующий транш, но с ДТЭК переговоры пока сложные. Он не соглашается рассчитываться по этой задолженности, поскольку имеет определенные условия, на которые мы, к сожалению, не можем пока согласиться», - сказал министр.

Он сообщил, что в текущих условиях перед шахтерами с госшахт возникла большая задолженность. При этом министр отметил, что на задолженность по зарплате также влияет отсутствие возможности отправлять добытый уголь газовой марки на Углегорскую ТЭС, транспортная инфраструктура к которой больше месяца была разрушена или находилась под обстрелами.

Демчишин выразил надежду, что в ближайшее время Углегорская ТЭС начнет работать, поскольку с начала марта появилась возможность отправлять туда топливо.

«Если она начнет работать, то в течение двух недель начнут поступать деньги от сжигания угля и мы сможем рассчитываться с шахтерами», - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины выступает против закупок энергохолдингом ДТЭК угля с государственных угольных предприятий напрямую, а не через государственную компанию «Уголь Украины», поскольку это нарушит финансирование госшахт.

По словам первого заместителя министра Юрия Зюкова, в 2014 году благодаря реализации государственного угля через «Уголь Украины» обеспечивалось перекрестное субсидирование государственных шахт, которые работают с убытками.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова.

ГП «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Уголь Украины» занимается реализацией угля, добытого на госшахтах, с мая 2014 года, тогда как ранее он продавался через посредников, что увеличивало убытки шахт. СМИ связывают этих посредников с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича. Цена тонны угля составляла около 400 грн, однако после перепродажи его через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 гривен оседало в карманах окружения Януковича.