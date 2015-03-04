Путин утверждает, что оплаченного Украиной газа осталось "ровно на двое суток"

20:25, 04 марта 2015
Энергетика
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Россия не откажется от системы предоплаты газа Украиной, заявил Путин.

REUTERS

Президент России Владимир Путин сказал, что не хочет повторения газового конфликта с Украиной, но не откажется от предоплаты поставок, пишет Рейтер.

"Оплаченного газа осталось ровно на двое суток, мер пока никаких не предпринимается. Я бы попросил председателя правительства с Газпромом уделить этому внимание побольше, имея в виду, что никому конфликты прежних лет не нужны, и мы готовы строго исполнять все контрактные обязательства, но только в рамках предоплаты", - сказал Путин на совещании с министрами в среду.

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