Путин утверждает, что оплаченного Украиной газа осталось "ровно на двое суток"

Президент России Владимир Путин сказал, что не хочет повторения газового конфликта с Украиной, но не откажется от предоплаты поставок, пишет Рейтер.

"Оплаченного газа осталось ровно на двое суток, мер пока никаких не предпринимается. Я бы попросил председателя правительства с Газпромом уделить этому внимание побольше, имея в виду, что никому конфликты прежних лет не нужны, и мы готовы строго исполнять все контрактные обязательства, но только в рамках предоплаты", - сказал Путин на совещании с министрами в среду.

Читайте такжеУкраина не будет платить больших авансов России за газ - Демчишин

Читайте такжене будет осуществлять крупные платежи России

Читайте такжеПутин назвал реформы в Украине "издевательством"