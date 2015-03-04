Путин утверждает, что оплаченного Украиной газа осталось "ровно на двое суток"
Россия не откажется от системы предоплаты газа Украиной, заявил Путин.
Президент России Владимир Путин сказал, что не хочет повторения газового конфликта с Украиной, но не откажется от предоплаты поставок, пишет Рейтер.
"Оплаченного газа осталось ровно на двое суток, мер пока никаких не предпринимается. Я бы попросил председателя правительства с Газпромом уделить этому внимание побольше, имея в виду, что никому конфликты прежних лет не нужны, и мы готовы строго исполнять все контрактные обязательства, но только в рамках предоплаты", - сказал Путин на совещании с министрами в среду.
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