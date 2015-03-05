Цены на нефть продолжают держаться выше $60

К 8.45 мск фьючерсы на Brent подорожали на $0,07 до $60,62 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,22 до $51,75, сообщает Рейтер.

Иран и шесть стран Запада не смогли договориться о сроке действия ожидаемого окончательного соглашения о ядерной программе Ирана, сообщил в среду представитель Тегерана в Международном агентстве по ядерной энергии. Таким образом, Иран, против которого введены международные санкции, вряд ли сможет увеличить экспорт нефти в ближайшем будущем.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10,3 миллиона баррелей до рекордного объема 444,4 миллиона баррелей, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе повышения на 4,2 миллиона.

"В феврале запасы с каждой неделей росли все быстрее, и такая ситуация может сохраниться в марте, так как спрос на нефть, вероятно, понизится в связи с профилактикой НПЗ", - написали в отчете аналитики BNP Paribas.

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Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии в среду в очередной раз сказал, что цены скоро стабилизируются. Государственная нефтяная компания Ливии объявила форс-мажор на 11 месторождениях из-за усиления боев между различными группировками. На 1 марта Ливия добывала свыше 400.000 баррелей в сутки.

"Хоть Ливия и не делает погоду на рынке, она все равно дает ему поддержку", - сказал главный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.