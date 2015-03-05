Оккупированный Крым переживает 90-е годы: в Ялте украли 1 км магистрального газопровода

Кражу обнаружили представители нелегитимной симеизской власти и "депутаты" городского совета оккупированной Россией Ялты, передают "Новости Крыма".

Читайте такжеОккупанты Крыма все желаемое отобрали: с 1 марта "национализация" прекращаетсяВо время очередного инспектирования территории они установили факт хищения.

Кроме газовой трубы, правонарушители умыкнули кабели связи и интернета, в результате чего в некоторых районах люди остались без этих услуг.

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