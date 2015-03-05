Цена нефти ОПЕК опустилась ниже $56

Цена нефтяной корзины ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в среду, 4 марта, снизилась на 0,57% – до 55,81 доллара за баррель с 56,13 доллара в предыдущий торговый день, говорится в сообщении организации.

В феврале средняя цена «корзины» составляла 54,89 доллара за баррель, в январе - 43,6 доллара.

В декабре 2014 года средняя цена «корзины» составляла 60,46 доллара за баррель, в ноябре – 75,5 долл., в октябре – 84,65 долл., в сентябре – 96,2 долл., в августе – 101,03 долл., в июле – 105,55 долл., в июне – 107,78 долл., в мае – 105,56 долл., в апреле – 104,12 долл., в марте – 104,04 долл., в феврале – 105,27 долл., в январе – 104,66 долл.

В 2014 году средняя цена «корзины» составляла 96,23 доллара за баррель, в 2013 году – 105,57 долл., в 2012 году – 109,74 долл., в 2011 году – 107,46 долл., в 2010 году – 77,45 долл. за баррель.

Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года – 140,73 доллара за баррель.

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Справка УНИАН. Цена «корзины» ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), IranHeavy (Иран), BasraLight (Ирак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Ливия), BonnyLight (Нигерия), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).

Организация стран-экспортеров нефти – ОПЕК – объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж. На долю ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти.