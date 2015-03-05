В ЕС призывают Украину адаптировать рынок электроэнергии к европейским нормам

Европейское энергетическое сообщество призывает Украину внести изменения в действующий закон о рынке электроэнергии с учетом норм Третьего энергопакета, предполагающего разделение сфер производства и потребления энергоресурсов с целью формирования полноценного рынка энергоресурсов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, об этом заявил директор Секретариата энергетического сообщения Янош Копач в ходе встречи с главой Минэнергоугля Владимиром Демчишиным.

«В ходе встречи украинская сторона проинформировала представителей Энергосообщества о ходе подготовки к введению норм Третьего энергопакета в электроэнергетике и газовой сфере и выразила надежду на дальнейшую поддержку европейских партнеров в этом процессе», - сообщили в пресс-службе.

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Как подчеркнули в Минэнергоугля, европейская сторона подтвердила готовность сотрудничать с Украиной в сфере усовершенствования украинского законодательства и положительно оценила нормы подготовленного в правительстве и переданного в парламент законопроекта «О рынке природного газа».

Как сообщал УНИАН, Третий энергопакет, по замыслу европейских экспертов, призван сформировать единый энергорынок ЕС и уничтожить национальные барьеры в торговле электроэнергией и природным газом путем повышения безопасности поставок и развития конкуренции на уровне Евросоюза, что даст потребителю более широкий выбор и повысит качество оказываемых услуг. Украинские власти обязались внедрить положения Третьего энергетического пакета в Украине до конца 2015 года.