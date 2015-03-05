"Газпром" предложил Польше "специальные условия" при поставках газа
Как пишет Rzeczpospolitа, польская нефтегазовая компания PGNiG изучает предложения.
Российский "Газпром" предложил "специальные условия" при поставках газа польской нефтегазовой компании PGNiG, передает ПРАЙМ со ссылкой на польское издание Rzeczpospolitа.
В настоящее время, по данным издания, PGNiG изучает предложения "Газпрома". "Представители двух компаний проводят регулярные встречи...", - отмечает Rzeczpospolitа.
Читайте такжеПольша начала переговоры о снижении цены российского газаВ ноябре прошлого года PGNiG сообщила, что обратилась с требованием к "Газпрому" и "Газпром экспорту" пересмотреть цену на газ, поставляемый российской компанией в рамках долгосрочного соглашения. Причиной пересмотра, по мнению компании, являются существенные изменения, наблюдаемые на энергетическом рынке Европы в последние годы.
Читайте такжеОчередные газовые переговоры: довольна только Европа Договор между польской компанией и "Газпромом", заключенный 25 сентября 1996 года, действует до 2022 года. В рамках контракта российская компания поставляет до 10,2 миллиарда кубических метров газа ежегодно.