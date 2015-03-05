"Газпром" предложил Польше "специальные условия" при поставках газа

Российский "Газпром" предложил "специальные условия" при поставках газа польской нефтегазовой компании PGNiG, передает ПРАЙМ со ссылкой на польское издание Rzeczpospolitа.

В настоящее время, по данным издания, PGNiG изучает предложения "Газпрома". "Представители двух компаний проводят регулярные встречи...", - отмечает Rzeczpospolitа.

Читайте такжеПольша начала переговоры о снижении цены российского газаВ ноябре прошлого года PGNiG сообщила, что обратилась с требованием к "Газпрому" и "Газпром экспорту" пересмотреть цену на газ, поставляемый российской компанией в рамках долгосрочного соглашения. Причиной пересмотра, по мнению компании, являются существенные изменения, наблюдаемые на энергетическом рынке Европы в последние годы.

Читайте такжеОчередные газовые переговоры: довольна только Европа Договор между польской компанией и "Газпромом", заключенный 25 сентября 1996 года, действует до 2022 года. В рамках контракта российская компания поставляет до 10,2 миллиарда кубических метров газа ежегодно.