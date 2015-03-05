Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке газа

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проекта Закона Украины «О рынке природного газа» (регистрационный номер 2250), внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 237 из 310 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя законопроект, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Диденко сообщил, что документ "предусматривает полное распределение функций газоснабжения, газотранспортировки и газораспределения".

Он отметил, что повышается роль регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая вместе с правительством будет решать "наиболее важный и болезненный вопрос, который возникнет в результате принятия данного закона относительно рыночного ценообразования".

"Это означает, что социально уязвимые слои населения будут получать персонально индивидуальные субсидии", - отметил Диденко.

Он сообщил, что МВФ и Всемирный банк помогут Украине «поддерживать в финансовом смысле субсидиями те слои населения, которым это нужно».

Диденко сообщил, что устанавливается переходный период, который определен в начале второго квартала 2017 года.

По его словам, данный законопроект также предусматривает борьбу с коррупционной составляющей на рынке газа.

"Все знают, что такое компании-бабочки, которые получают предоплату от потребителей газа, а затем исчезают с деньгами, не предоставляя никаких ресурсов", - отметил Диденко.

По его словам, эти схемы будут ликвидированы.