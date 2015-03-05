Углегорская ТЭС возобновила работу одного блока

Госкомпания «Центрэнерго» после восьмидневного перерыва из-за отсутствия угля возобновила работу одного блока Углегорской теплоэлектростанции, говорится в сообщении компании.

«Сегодня в пять часов утра к энергосети Украины подключен энергоблок №1 Углегорской ТЭС. Энергоблок несет нагрузку согласно диспетчерскому графику», - говорится в сообщении.

«Восстановление работы Углегорской теплоэлектростанции обеспечит сжигание угля марки Г, а соответственно выплаты заработной платы украинским шахтерам за добытый уголь, что поможет снизить социальное напряжение», - добавили в компании.

По данным «Центрэнерго», по стоянию на утро 5 марта в работе находятся 4 энергоблока трех электростанций компании.

Как ранее сообщал УНИАН, Углегорская теплоэлектростанция (Донецкая обл.) 25 февраля остановила производство электроэнергии из-за отсутствия угля, доставка которого невозможна в связи с обстрелами железнодорожных путей.

Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет государство, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».