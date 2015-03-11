«Надра Украины» и словацкая NAFTA хотят увеличить добычу газа на западе Украины

Национальная акционерная компания «Надра Украины» намерена увеличивать добычу газа на западе Украины в сотрудничестве со словацкой газодобывающей компанией NAFTA, говорится в сообщении «Надра Украины».

Согласно сообщению, 3 марта состоялась встреча представителей указанных компаний в Киеве.

«Стороны рассмотрели направления сотрудничества по увеличению объемов добычи углеводородного сырья в Украине, определив, что начальный этап начнется в ее западном регионе на территории деятельности дочернего предприятия «Надра Украины» - «Западукргеология», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на встрече было обращено внимание на достойные условия для работы иностранных инвесторов и свободного развития бизнеса, улучшение условий которого осуществляет «Надра Украины».

При этом стороны отметили необходимость осуществить в ближайшее время первый «пилотный» инвестиционный проект.

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Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Компания NAFTA является ведущей в Словакии компанией по разведке и добыче углеводородов, которая также имеет богатый опыт в развитии и эксплуатации подземных хранилищ газа. Мощность комплекса ПХГ, который эксплуатирует NAFTA, достигает 2,4 млрд куб. м.