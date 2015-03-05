Москва получила от Киева еще $15 миллионов за пятидневные поставки газа

Российский газовый монополист компания «Газпром» получила от НАК «Нафтогаз Украины» 15 млн долл. предоплаты за газ, которой хватит на 5 дней поставок в марте.

Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

«Нафтогаз перечислил 15 млн долл. в качестве предоплаты поставок в марте. Сегодня деньги поступили на расчетный счет «Газпрома». Этой суммы хватает на 45,6 млн куб. м газа, то есть ещё примерно на 5 дней при текущих объемах поставок по заявкам Нафтогаза», - цитирует пресс-служба слова официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Владимира Демчишина, Украина не будет осуществлять крупные платежи России за природный газ из-за снижения потребления «голубого топлива» в стране.

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Дата очередных переговоров по так называемому «летнему пакету», предполагающему определение условий, стоимости и объемов поставки российского газа Украине в период с 1 апреля 2015 года еще не определена. По словам Демчишина, на переговорах планируется поднять вопросы изменения стоимости транзита газа по украинской территории и предоставления Украине скидки на топливо.

По оценкам Минэнергоугля, общий объем потребления газа в Украине в 2015 году составит порядка 40 млрд кубометров. При этом объем импорта, который может быть осуществлен в 2015 году, достигнет порядка 25 млрд кубометров, которые могут быть закачаны в хранилища для использования в будущем.