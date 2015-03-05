Украина в феврале увеличила импорт газа на 5%

Украина в феврале 2015 года увеличила импорт природного газа по сравнению с предыдущим месяцем на 5% - до 2,1 млрд кубометров, говорится в сообщении госкомпании «Укртрансгаз».

Согласно данным оператора украинской ГТС, импорт газа из Европы в феврале составил 1,2 млрд куб. м. В частности, импорт из Словакии составил 1,1 млрд куб. м, из Венгрии – 0,1 млрд куб. м и Польши – 0,06 млрд куб. м. Импорт газа из РФ в феврале составил 0,9 млрд куб. м.

Всего за два месяца текущего года в Украину было импортировано 4,1 млрд куб. м природного газа, что соответствует прошлогоднему уровню.

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Как ранее сообщал УНИАН, в 2014 году импорт газа из Российской Федерации в Украину сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, из ЕС – вырос вдвое, до 5,1 млрд кубометров.