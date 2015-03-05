Вице-президент ЕК сейчас не видит возможностей увеличить реверс газа в Украину

Вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович утверждает, что не видит сейчас возможностей увеличить реверсные поставки газа из Европы в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Брюсселе Шефчович отметил, что по состоянию на сегодняшний день три страны, которые осуществляют реверсные поставки газа в Украину, – Словакия, Польша и Венгрия, – „использовали все свои технические возможности, особенно Словакия, через которую в Украину идут самые большие объемы газа”.

„Это было непростое техническое решение. Сейчас эти три страны работают с полным использованием своих возможностей, и на данный момент я не вижу других, чтобы мы смогли в краткосрочной перспективе предоставить к этим трем, которые уже работают, дополнительные реверсные потоки”, - сказал он.

Вице-президент отметил, что в случае, если Россия будет работать „нормально, как торговый партнер, не может быть проблем с транзитом газа и заполнением украинских хранилищ в следующую зиму”.

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Как сообщал УНИАН, Украина в феврале 2015 года импортировала из Словакии и Венгрии 1,19 млрд кубометров «голубого топлива». Объем импорта газа из Словакии в прошлом месяце составлял 1,066 млрд кубометров при среднесуточной прокачке 38 млн куб. м. Импорт природного газа из Венгрии в феврале составлял 0,124 млрд куб. м при среднесуточной прокачке 4,4 млн куб. м.

Словацкий и венгерский газовые маршруты на сегодняшний день являются основными для Украины, которая стремится свести к минимуму закупки топлива у «Газпрома». Также в середине февраля возобновились после короткого перерыва поставки газа из Польши, но суточные объемы его импорта незначительны.