ЕК: после завершения действия "зимнего газового пакета" будем искать компромисс

Вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович заверил, что после завершения срока действия "зимнего пакета" Еврокомиссия совместно с российским «Газпромом» и НАК "Нафтогаз Украины" будет работать над поиском компромиссов.

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе на пресс-конференции, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Я слышал от российской стороны, когда завершится срок действия зимнего пакета, будет необходимо вернуться к текущему контракту между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз». Это будет достаточно трудно и сложно и может повредить сотрудничеству и духу Минских соглашений. Поэтому я уверен, что вместе мы будем работать над компромиссом, который поможет нам преодолеть период с конца марта до решения Стокгольмского арбитражного суда", - сказал Шефчович.

Вице-президент ЕК напомнил о существовании договоренности между Россией, ЕС и Украиной встретиться до конца марта. Дата этой встречи пока определяется. "Опыт с «зимним пакетом» был положительным для нас троих. И я надеюсь, что этот дух будет преобладать, когда мы будем встречаться в следующий раз и поставим все эти вопросы на повестку дня", - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, Украина с середины июня 2014 года не получала российский газ из-за неопределенности условий поставок, цены топлива, а также механизма оплаты долгов за топливо.

В результате достигнутых в конце октября договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом, Украина с 9 декабря возобновила импорт природного газа из России по цене 378 долл. за тысячу кубометров до конца 2014 года на условиях предоплаты.

Достигнутые договоренности являются временными и действуют до 31 марта 2015 года.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что Украина готова к переговорам с Евросоюзом и Россией относительно нового договора о поставках газа в Украину с апреля 2015 года, однако условия подписания такого документа остаются предметом обсуждения, в том числе в Стокгольмском арбитраже.