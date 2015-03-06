"Газпром" увеличил суточную заявку на транзит газа в ЕС на 58% - "Нафтогаз"

Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

"ОАО "Газпром" обратилось к НАК "Нафтогаз Украины" с заявкой на транзит 174,3 млн куб. м газа на 6 марта 2015 г. Заявка на предыдущий день, 5 марта, составила 110,3 млн куб. м. Таким образом, заявка на транзит газа в ЕС увеличена "Газпромом" почти на 58% в течение суток", - говорится в сообщении.

В соответствии с техническим соглашением между сторонами, допустимые отклонения суточных объемов от среднесуточного составляют на ГИС Ужгород не более ± 4,5%, а на других пунктах приема газа на западной границе Украины - не более ± 6,5%. Если заявка "Газпрома" превышает указанные выше допустимые отклонения, российская компания должна обеспечить наличие собственного газа в ПХГ Украины для компенсации такого превышения или поставить дополнительный объем газа за 36 часов до предполагаемого выполнения заявки, отметили в компании.

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В то же время, как отмечают в "Нафтогазе", "Газпром" не будет хранить газ в украинских ПХГ и не поставил таких дополнительных объемов газа. В случае, если "Газпром" не компенсировал превышение допустимых отклонений одним из двух указанных в контракте способов, украинская сторона не несет ответственности за выполнение такой заявки. Тем не менее, "Нафтогаз" намерен выполнить заявку на 6 марта в полном объеме.