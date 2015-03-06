Нефть дорожает из-за усиления боев в Ираке и Ливии

Цены на нефть растут на фоне усиления боев в Ираке и Ливии, а трейдеры ждут еженедельных данных о числе работающих буровых установок в США и результатов переговоров о ядерной программе Ирана, пишет Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,49 до $60,97 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,31 до $51,07. За неделю Brent подешевеет, а WTI вырастет более чем на 2 процента.

Боевики "Исламского государства" подожгли нефтяные скважины на северо-востоке Ирака, чтобы сдержать наступление правительственных войск, а Ливия остановила добычу на 11 месторождениях из-за боев между борющимися за власть группировками.

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Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу опубликует еженедельные данные о числе работающих в стране буровых установок, которые позволяют оценивать добычу сланцевой нефти.

"Учитывая более высокую себестоимость сланцевой нефти, мы считаем, что баланс спроса и предложения скорректируется таким образом, что цены поднимутся по крайней мере до предполагаемой себестоимости добычи", - написали в отчете аналитики сингапурского банка OCBC. По их мнению, к концу года Brent подорожает до $80 за баррель, а WTI - до $75, в основном за счет повышения цен во втором полугодии.

Министр иностранных дел Ирана дал понять, что его страна может согласиться на 10-летний мораторий на некоторые аспекты ядерной программы, но отказался от подробного обсуждения этой темы. От успеха переговоров о ядерной программе зависит увеличение иранского экспорта нефти.