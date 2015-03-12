«Надра Украины» восстановит 120 скважин для увеличения добычи нефти и газа

Национальная акционерная компания «Надра Украины» с целью увеличения объемов поисково-разведочных работ и объемов добычи нефти и газа определила для восстановления 120 скважин, которые в краткие сроки с небольшими (по сравнению с бурением новых скважин) финансовыми затратами могут увеличить добычу нефти и газа, говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что в «Надра Украины» подготовлено 16 первоочередных участков под буровые работы на нефть и газ, а также 40 участков для проведения сейсмических работ. Кроме того, выделены 15 участков недр для закладки поисковых скважин с целью добычи газа из сланцевых толщ и подготовлены бизнес-проекты на 23 перспективных участка для поиска нефти и газа как в традиционных, так и в нетрадиционных залежах.

«Для реализации перспективного плана развития, в результате выполнения которого будет получен прирост запасов углеводородов в 220 млн тонн условного топлива, компания в условиях ограниченного бюджетного финансирования планирует получить под государственные гарантии 300 млн долларов от международных финансовых учреждений и ведет активную работу по привлечению международных нефтяных компаний к участию в совместных проектах», - отмечают в «Надра Украины».

Также сообщается, что госкомпания владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами, ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива.

При этом в «Надра Украины» информируют о выполнении модернизации производственного оборудования, программного обеспечения и полного переоснащение лабораторного и исследовательского оборудования дочернего предприятия «Укрнаукагеоцентр» образцами лучших зарубежных производителей. Это позволит «Укрнаукагеоцентру» выполнять весь комплекс исследований в нефтегазовой сфере на мировом уровне.

Как сообщал УНИАН, госкомпания «Надра Украины» намерена увеличивать добычу газа на западе Украины в сотрудничестве со словацкой газодобывающей компанией NAFTA.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

В 2014 году "Надра Украины" сократила добычу газа в 2,3 раза по сравнению с 2013 годом – до 10,8 млн куб. м.