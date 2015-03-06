США готовы помогать Украине в реализации новых проектов в ядерной энергетике

США готовы содействовать Украине в реализации новых проектов в сфере ядерной энергетики путем обмена опытом и помощи в привлечении финансирования для проведения реформ в данной отрасли.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на результаты рабочей встречи 5 марта министра энергетики Владимира Демчишина с заместителем министра энергетики США Эдвардом Макгинисом.

Согласно сообщению, украинская сторона заявила о полном выполнении взятых на себя обязательств в рамках реализации совместных проектов по повышению ядерной безопасности, квалификации ядерного топлива и технического переоснащения системы физической защиты в Украине.

В министерстве напомнили, что в конце 2014 года и начале 2015 года были заключены дополнительные соглашения с американскими компаниями, связанные с диверсификацией поставок ядерного топлива и началом строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Украине.

«Это позволит улучшить в будущем энергетическую безопасность Украины, привлечь передовые мировые технологии, избежать лишних затрат по вывозу и временному хранению отработанного ядерного топлива, а также уменьшить зависимость нашей страны от Российской Федерации», - говорится в сообщении.

«Американская сторона в свою очередь отметила дальнейшую готовность всесторонне содействовать реализации существующих и новых проектов в сфере ядерной энергетики путем обмена опытом и содействия в привлечении финансирования, в случае необходимости, для дальнейшей успешной реализации намеченных реформ в энергетическом секторе», - добавили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, инспекционная проверка топливных сборок ТВС-W компании Westinghouse, находящихся в опытной эксплуатации на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС, дала положительные результаты, которые позволят осуществить загрузку активной зоны ядерного реактора исключительно американским топливом.

30 декабря 2014 года Украина в Брюсселе подписала контракт с американско-японской компанией Westinghouse об увеличении поставок ядерного топлива на АЭС.

Сотрудничество ГП НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году.