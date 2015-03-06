Украина заплатила России третьи $15 миллионов за мартовский газ

НАК «Нафтогаз Украины» заплатила российскому газовому монополисту «Газпром» еще 15 млн долл., обеспечив себя газом до середины марта, говорится в сообщении «Газпрома».

«Нафтогаз» заплатил еще 15 млн долл., обеспечив себя российским газом до середины месяца, если не похолодает и заявки не вырастут», — цитирует пресс-служба официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.

Как сообщал УНИАН, ранее «Нафтогаз» осуществил два транша по 15 млн долл. в адрес «Газпрома» за поставки российского газа в марте.

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По словам министра энергетики Владимира Демчишина, Украина не будет проводить крупные платежи России за природный газ из-за снижения потребления «голубого топлива» в стране.