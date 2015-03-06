Украина заплатила России третьи $15 миллионов за мартовский газ
Нафтогаз заплатил еще 15 млн долларов, обеспечив себя российским газом до середины месяца.
НАК «Нафтогаз Украины» заплатила российскому газовому монополисту «Газпром» еще 15 млн долл., обеспечив себя газом до середины марта, говорится в сообщении «Газпрома».
«Нафтогаз» заплатил еще 15 млн долл., обеспечив себя российским газом до середины месяца, если не похолодает и заявки не вырастут», — цитирует пресс-служба официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова.
Как сообщал УНИАН, ранее «Нафтогаз» осуществил два транша по 15 млн долл. в адрес «Газпрома» за поставки российского газа в марте.
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По словам министра энергетики Владимира Демчишина, Украина не будет проводить крупные платежи России за природный газ из-за снижения потребления «голубого топлива» в стране.