Две энергокомпании Ахметова хотят привлечь кредиты на 1,6 млрд гривень

Энергогенерирующие компании «ДТЭК Захидэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго», входящие в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, объявили тендер на привлечение 800 млн грн для каждой компании.

Об этом говорится в сообщениях компаний на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщениям, «Захидэнерго» и «Днепроэнерго» намерены привлечь указанные средства сроком на 3 года.

В тендерной документации компаний указывается, что заем планируется привлечь для пополнения оборотных средств.

Конечный срок подачи заявлений для участия в тендере «Захидэнерго» и «Днепроэнерго» - 1 апреля текущего года.

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Как сообщал УНИАН, 4 марта глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что энергохолдинг ДТЭК имеет задолженность в 700 млн грн перед государственной компанией «Уголь Украины», которая реализует уголь с государственных угольных предприятий.

По его словам, ДТЭК не соглашается рассчитываться по этой задолженности, поскольку имеет определенные условия, на которые министерство не может согласиться.

«ДТЭК Захидэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго» 25 декабря 2014 года заключили договор с «Ощадбанком» на привлечение кредитов на общую сумму 640 млн грн на три года.

В середине сентября прошлого года «ДТЭК Днепроэнерго» заключило договор с «Ощадбанком» на привлечение 500 млн грн кредитных средств сроком на 1 год.

Справка УНИАН. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

«ДТЭК Днепроэнерго» - один из ведущих производителей электроэнергии и тепла в Украине. В составе компании находятся три ТЭС в Запорожской и Днепропетровской областях с установленной мощностью 8 185 МВт. Доля ДТЭК в уставном капитале компании составляет 72,9%.

«ДТЭК Захидэнерго» имеет в своем составе три ТЭС во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Установленная мощность электростанций компании – 4 707 МВт. Доля ДТЭК совместно с аффилированными компаниями в уставном капитале составляет 70,91%.