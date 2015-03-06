Демчишин назвал цену электроэнергии для оккупированного Россией Крыма

Украина поставляет в аннексированный Россией Крым электроэнергию по 3 рубля за 1 кВт/ч, заявил на пресс-конференции в Киеве министр энергетикии угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Мы поставляем (электроэнергию в Крым – УНИАН) на данный момент по 3 рубля (за кВт/ч – УНИАН) без НДС. На сегодня это составляет около 5 центов», - сказал Демчишин.

В то же время министр сообщил, что цена импортной электроэнергии для Украины из РФ в феврале составляла около 2,3 рубля за 1 кВт/ч.

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Как ранее сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

По данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступил в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт.

Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».