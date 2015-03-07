Американская компания выставлена на продажу из-за падения цен на нефть

Одна из крупнейших нефтяных корпораций США Whiting Petroleum ищет покупателя после значительного падения курса акций из-за низких цен на нефть, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Компания, стоимость которой оценивается в $5,8 млрд, испытывает значительные финансовые затруднения. В четвертом квартале 2014 года выручка компании упала на 3% до $696 млн в годовом выражении, а убыток составил $353 млн.

Акции концерна потеряли за последние месяцы 60% цены. Компания сократит программу капиталовложений на $2 млрд в 2015 году.

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Ранее сообщалось, что нефтяная компания Whiting Petroleum достигла договоренности по покупке Kodiak Oil & Gas за $3,8 млрд.