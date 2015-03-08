СМИ: Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария договорились о строительстве газопровода Eastring

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на словацкий портал Aktuality.

Презентация газопровода Eastring прошла в ноябре прошлого года. В декабре велись встречи с потенциальными партнерами и представителями государственных органов стран, через которые будет проходить газопровод. Параллельно велись переговоры с представителями Еврокомиссии.

Финансирование Eastring будет вестись из трех основных источников. Во-первых, это будет консорциум из компаний-участниц в Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Вторым источник финансирования является ЕС, потому что этот проект находится в соответствии с концепцией Еврокомиссии. Среди других источников финансирования может быть коммерческий банк или Европейский инвестиционный банк.

Читайте такжеСловацкая компания хочет построить реверсный газопровод, который соединит Украину и Турцию - СМИСтраны составили рабочие группы из представителей государственных газотранспортных систем. Финансировать строительство газопровода предположительно будет консорциум фирм - участниц строительства.

Мощность газопровода будет достигать от 20 млрд до 40 млрд кубометров газа в год. Протяженность трубопровода, в зависимости от проекта, будет достигать от 744 км до 1015 км. Оценочная стоимость инвестиций в первый этап проекта оценивается на уровне 1,3 млрд евро.

Запуск трубопровода запланирован на 2018 год.