Цены на нефть растут после обвала накануне

На мировых торгах во вторник, 10 марта, цены на нефть растут на фоне повышения инфляции потребительских цен в Китае - одном из крупнейших потребителей топлива, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,03 до $58,56 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,12 до $50,12. На прошлой неделе Brent подешевела на 4,6 процента, что стало максимальным падением с начала января.

Читайте такжеПоправки в российский бюджет предусматривают нефть по $50 и 61 рубль за долларИнфляция потребительских цен в Китае в феврале составила 1,4 процента при прогнозе роста цен на 0,9 процента.

Как отмечают аналитики, показатель потребительской инфляции в КНР благоприятен для цен на нефть.

Рынок ожидает статданные о запасах нефти в США.

Рост цен сдерживается курсом доллара, поднявшегося во вторник до максимума за 11,5 лет к корзине основных валют.

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