Цены на нефть растут после обвала накануне
Эксперты считают, что подорожание топлива будет непродолжительным.
На мировых торгах во вторник, 10 марта, цены на нефть растут на фоне повышения инфляции потребительских цен в Китае - одном из крупнейших потребителей топлива, передает Reuters.
Так, фьючерсы на Brent уже подорожали на $0,03 до $58,56 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,12 до $50,12. На прошлой неделе Brent подешевела на 4,6 процента, что стало максимальным падением с начала января.
Читайте такжеПоправки в российский бюджет предусматривают нефть по $50 и 61 рубль за долларИнфляция потребительских цен в Китае в феврале составила 1,4 процента при прогнозе роста цен на 0,9 процента.
Как отмечают аналитики, показатель потребительской инфляции в КНР благоприятен для цен на нефть.
Рынок ожидает статданные о запасах нефти в США.
Рост цен сдерживается курсом доллара, поднявшегося во вторник до максимума за 11,5 лет к корзине основных валют.
Читайте такжеМинфин РФ оценивает потери бюджета от дешевой нефти в $180 млрд ежегодно