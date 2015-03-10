У России новая проблема: нет денег на строительство энергосистемы оккупированного Крыма

У России из-за международных санкций и кризиса с финансированием строительства электростанций в аннексированном Крыму возникли проблемы, пишут «Ведомости».

Читайте такжеТуск перед встречей с Обамой: единство Европы и США может положить конец агрессии РоссииМинистерства и банки РФ обсуждают схему финансирования уже несколько месяцев, но ни у государства, ни у возможных кредиторов лишних денег нет и где их взять – неясно, говорит один из собеседников.

Новые тепловые электростанции (ТЭС) в оккупированном РФ Крыму нужны, чтобы обеспечить энергобезопасность полуострова. Подрядчиком строительства двух крымских электростанций была назначена «дочка» «Ростеха» – ВО «Технопромэкспорт». Возвращать инвестиции подрядчик должен был за счет рынка, решило правительство: потребители европейской части России и Урала (кроме населения) должны будут платить за мощность новых станций с ценовой надбавкой. Норма доходности не установлена, но два источника «Ведомостей» говорят, что она будет минимальной. Примерно 0,5%, знает один из них. Из-за роста цен на оборудование проект вырос в цене, рассказывают два собеседника. Крымские станции подорожали на 34,5–57% до 60–70 млрд руб., сказал один из них. Представитель «Технопромэкспорта» это не комментирует, а только отмечает, что предпочтение будет отдаваться российскому оборудованию.

Читайте такжеПутин признался, что сепаратистский переворот и псевдореферендум в Крыму были спланированы КремлемПо оценке министра энергетики Александр Новака, потребность полуострова – около 1400 МВт. В пик потребления регион на 70–90% зависит от перетока электроэнергии из Украины, объяснял Новак.

«Технопромэкспорт» должен был привлечь кредиты госбанков, но теперь сделать это будет сложно, говорят собеседники «Ведомостей». Во-первых, банки из-за проблем с ликвидностью готовы одалживать деньги только по рыночным ставкам – теперь это около 20%. «Технопромэкспорту» придется заложить это в доходность проекта, а значит, в цену мощности для промышленности европейской части и Урала. Но это слишком дорого, нужен вариант, который сохранит тарифы приемлемыми, отмечают собеседники и подтверждает представитель «Технопромэкспорта». Вторая проблема – кредитные организации из-за санкций не хотят участвовать в крымском проекте. Никто не хочет связываться с аннексированным Крымом – последствия будут непредсказуемыми, объясняет один из госбанкиров.