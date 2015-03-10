Кремль придумал, как с помощью "Газпрома" в очередной раз надавить на Украину

09:42, 10 марта 2015
Энергетика
12016

Российский газовый монополист резко и без предупреждения "Нафтогаза" увеличил поставки топлива в Европу.

"Газпром" с 6 марта резко нарастил поставки газа в Европу, пишет "Коммерсант".

Читайте также"Газпром" увеличил суточную заявку на транзит газа в ЕС на 58% - "Нафтогаз"По данным европейских газотранспортных операторов, транзит через Украину вырос почти на 40%, в основном на пункте сдачи Вельке-Капушаны на украинско-словацкой границе, где прокачка выросла в 2,2 раза, до 107,7 млн кубометров. Около 70% дополнительного газа пошло в Италию, остальное в южную Германию. Также "Газпром" почти вдвое увеличил подачу газа через Nord Stream, примерно до 95 млн кубометров в сутки. Загрузка газопровода Ямал-Европа выросла на 19%, до 82 млн кубометров в сутки. Дополнительный газ по ним был примерно поровну распределен между Германией и странами Северо-Западной Европы. В "Газпроме" отказались комментировать причины столь резкого увеличения поставок.

Читайте такжеОчередные газовые переговоры: довольна только Европа С сентября 2014 года "Газпром" урезал снабжение Европы газом, начав с украинского направления транзита. Монополия рассчитывала, что это вынудит ЕС отказаться от реверсных поставок в Украину. Когда к концу 2014 года стало понятно, что прием не работает, "Газпром" снизил до минимальных уровней поставки по Nord Stream и Ямал-Европе. Замысел заключался в том, чтобы заставить европейцев исчерпать запасы газа в хранилищах и поднять цены на спотовом рынке: это сделало бы реверс в Украину коммерчески невыгодным и дало бы России козырь в переговорах с ЕС по широкому кругу вопросов. Но, хотя запасы в европейских ПХГ к началу марта упали до минимума, цена газа на споте серьезно не изменилась, в основном благодаря приходу СПГ и ожиданию снижения цен по контрактам с нефтяной привязкой.

Источники "Ъ" в "Газпроме" связывают резкое изменение политики со встречами, состоявшимися 5 марта: к Владимиру Путину прибыл премьер Италии Маттео Ренци, а к главе "Газпрома" Алексею Миллеру — глава немецкой Wintershall Райнер Зеле. Wintershall — один из старейших партнеров "Газпрома" в Европе, до недавнего времени они также были партнерами по Verbundnetzgas (VNG). Сейчас у VNG самый низкий уровень заполнения ПХГ в Германии (21,8%), у другого немецкого партнера "Газпрома" — компании Ewe — всего 23%. По мнению собеседников "Ъ", Райнер Зеле убеждал "Газпром" увеличить поставки. "На споте в Европе продается мало физического газа, возможно, Wintershall не хватает, чтобы выполнить обязательства по форвардным контрактам",— говорит один из источников "Ъ". "На встрече с Маттео Ренци могли быть достигнуты и политические договоренности, например, по европейским санкциям",— предполагает другой собеседник "Ъ".

Собеседники "Ъ" в газовых компаниях считают, что сейчас спотовый СПГ
в Западной Европе можно купить за $250 за тысячу кубометров, необходимости в российском газе нет. Проблемы могут быть только у тех, кто традиционно сильно зависел от "Газпрома".

Зато теперь осложнилась ситуация для Украины, которой приходится поддерживать резко выросший транзит за счет ПХГ, истощенных за отопительный период. В пятницу "Нафтогаз" снова обвинил "Газпром" в нарушении контракта, напомнив, что монополия не имеет права без предварительного предупреждения так резко увеличивать суточные потоки. Украинской компании в итоге пришлось отказаться от закачки в ПХГ и вернуться к отбору газа. Более того, по данным "Укртрансгаза" за 7 марта, Украина, несмотря на теплую погоду, в несколько раз увеличила покупку российского газа — до 23,5 млн кубометров в сутки. Если отбор продолжится, следующую предоплату "Нафтогазу" нужно будет внести уже сегодня. Наличие предоплаты позволит "Газпрому" продолжить поставки в Донбасс якобы в рамках контракта с "Нафтогазом". Поддержание транзита без покупки российского газа станет для "Нафтогаза" очень тяжелой задачей, а если украинская компания по технологическим причинам не сможет полностью выполнить транзитную заявку "Газпрома", российская сторона может использовать этот факт как свидетельство ненадежности Украины как транзитного маршрута.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter