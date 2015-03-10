Кремль придумал, как с помощью "Газпрома" в очередной раз надавить на Украину

"Газпром" с 6 марта резко нарастил поставки газа в Европу, пишет "Коммерсант".

Читайте также"Газпром" увеличил суточную заявку на транзит газа в ЕС на 58% - "Нафтогаз"По данным европейских газотранспортных операторов, транзит через Украину вырос почти на 40%, в основном на пункте сдачи Вельке-Капушаны на украинско-словацкой границе, где прокачка выросла в 2,2 раза, до 107,7 млн кубометров. Около 70% дополнительного газа пошло в Италию, остальное в южную Германию. Также "Газпром" почти вдвое увеличил подачу газа через Nord Stream, примерно до 95 млн кубометров в сутки. Загрузка газопровода Ямал-Европа выросла на 19%, до 82 млн кубометров в сутки. Дополнительный газ по ним был примерно поровну распределен между Германией и странами Северо-Западной Европы. В "Газпроме" отказались комментировать причины столь резкого увеличения поставок.

Читайте такжеОчередные газовые переговоры: довольна только Европа С сентября 2014 года "Газпром" урезал снабжение Европы газом, начав с украинского направления транзита. Монополия рассчитывала, что это вынудит ЕС отказаться от реверсных поставок в Украину. Когда к концу 2014 года стало понятно, что прием не работает, "Газпром" снизил до минимальных уровней поставки по Nord Stream и Ямал-Европе. Замысел заключался в том, чтобы заставить европейцев исчерпать запасы газа в хранилищах и поднять цены на спотовом рынке: это сделало бы реверс в Украину коммерчески невыгодным и дало бы России козырь в переговорах с ЕС по широкому кругу вопросов. Но, хотя запасы в европейских ПХГ к началу марта упали до минимума, цена газа на споте серьезно не изменилась, в основном благодаря приходу СПГ и ожиданию снижения цен по контрактам с нефтяной привязкой.

Источники "Ъ" в "Газпроме" связывают резкое изменение политики со встречами, состоявшимися 5 марта: к Владимиру Путину прибыл премьер Италии Маттео Ренци, а к главе "Газпрома" Алексею Миллеру — глава немецкой Wintershall Райнер Зеле. Wintershall — один из старейших партнеров "Газпрома" в Европе, до недавнего времени они также были партнерами по Verbundnetzgas (VNG). Сейчас у VNG самый низкий уровень заполнения ПХГ в Германии (21,8%), у другого немецкого партнера "Газпрома" — компании Ewe — всего 23%. По мнению собеседников "Ъ", Райнер Зеле убеждал "Газпром" увеличить поставки. "На споте в Европе продается мало физического газа, возможно, Wintershall не хватает, чтобы выполнить обязательства по форвардным контрактам",— говорит один из источников "Ъ". "На встрече с Маттео Ренци могли быть достигнуты и политические договоренности, например, по европейским санкциям",— предполагает другой собеседник "Ъ".

Собеседники "Ъ" в газовых компаниях считают, что сейчас спотовый СПГ

в Западной Европе можно купить за $250 за тысячу кубометров, необходимости в российском газе нет. Проблемы могут быть только у тех, кто традиционно сильно зависел от "Газпрома".

Зато теперь осложнилась ситуация для Украины, которой приходится поддерживать резко выросший транзит за счет ПХГ, истощенных за отопительный период. В пятницу "Нафтогаз" снова обвинил "Газпром" в нарушении контракта, напомнив, что монополия не имеет права без предварительного предупреждения так резко увеличивать суточные потоки. Украинской компании в итоге пришлось отказаться от закачки в ПХГ и вернуться к отбору газа. Более того, по данным "Укртрансгаза" за 7 марта, Украина, несмотря на теплую погоду, в несколько раз увеличила покупку российского газа — до 23,5 млн кубометров в сутки. Если отбор продолжится, следующую предоплату "Нафтогазу" нужно будет внести уже сегодня. Наличие предоплаты позволит "Газпрому" продолжить поставки в Донбасс якобы в рамках контракта с "Нафтогазом". Поддержание транзита без покупки российского газа станет для "Нафтогаза" очень тяжелой задачей, а если украинская компания по технологическим причинам не сможет полностью выполнить транзитную заявку "Газпрома", российская сторона может использовать этот факт как свидетельство ненадежности Украины как транзитного маршрута.