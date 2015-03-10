Порошенко: Украина будет покупать реверсный газ по $245

Украина будет закупать реверсный газ по цене 245 долларов за тысячу кубометров, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью "Первому национальному" телеканалу в понедельник вечером, передает Прайм.

"Мы пережили зиму, мы закупили только 2 млрд (кубометров газа). Закупили, последняя закупка - по цене ниже 300 долларов. И в результате пришло к тому, что РФ вынуждена была сделать сейчас заявку на увеличение на 68% объема прокачки... И сегодня мы будем покупать газ по 245 по реверсу", - сказал Порошенко.

Поставки газа из РФ в Украину в 2014 году не осуществлялись практически полгода, возобновившись лишь 9 декабря после подписания так называемого зимнего газового пакета.

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По данным "Укртрансгаза", в декабре Украина импортировала 488,106 млн кубометров российского газа, в январе - 920,314 млн, в феврале - 924,311 млн. В период с 1 по 4 марта импорт газа из РФ составил 37,81 млн кубометров газа.

Срок действия "зимнего плана" поставок газа в Украину истекает 31 марта.