В «Нафтогазе» рассказали, сколько зарабатывает Коболев - вчетверо больше премьера

Должностной оклад главы крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева составляет 26,025 тыс. грн.

Об этом говорится в ответе компании на официальный запрос УНИАН.

«Должностной оклад председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 26 025,00 грн», - сказано в сообщении НАК.

Также в компании сообщили, что декларация о доходах за 2014 год председателя правления, согласно действующему законодательству, будет представлена в соответствующие органы до 30 апреля 2015 года.

«Также сообщаем, что данная информация будет обнародована на сайте «Нафтогаза Украины», - добавили в компании.

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Кроме заработной платы главы «Нафтогаза», УНИАН также интересовался доходами членов правления компании, однако в официальном ответе пресс-служба НАК данной информации не предоставила.

В беседе с агентством руководитель пресс-службы Алена Осмоловская пояснила, что члены правления НАК «Нафтогаз Украины» пока определяются, будут ли они публиковать свои доходы, так как действующее законодательство не обязывает топ-менеджмент госкомпании раскрывать собственные доходы.

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Справка УНИАН. По сообщениям СМИ, должностной оклад премьер-министра Украины Арсения Яценюка составляет 6640 грн. Должностной оклад вице-премьер-министра, вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, вице-премьера – министра культуры и министра Кабинета министров составляет 6109 грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году. Дефицит компании за 2014 год составил 110 млрд грн.