В украинских хранилищах уже меньше 8 млрд кубов газа

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 28 февраля по 8 марта сократились на 0,27%, или на 217 млн кубометров, - до 7,954 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

С начала отопительного сезона Украина потребила более 8,8 млрд кубометров газа из подземных хранилищ.

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Как сообщал УНИАН, Украина благодаря улучшению погодных условий вдвое сократила суточный отбор газа из подземных хранилищ.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября 2014 года начала отбор газа из подземных газохранилищ.

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Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.