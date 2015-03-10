Импорт газа из Венгрии в Украину снизился почти в 5 раз

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Венгрии (FGSZ).

По данным компании, с 1 по 6 марта суточные поставки газа в Украину составляли в среднем 3,4 млн куб. м при максимальной технической возможности около 16 млн кубов. В конце февраля 2015 года суточные поставки газа из Венгрии достигали 5,8 млн куб. м.

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Как ранее сообщал УНИАН, импорт природного газа из Венгрии в феврале составил 0,124 млрд кубометров при среднесуточной прокачке 4,4 млн куб. м, тогда как в январе 2015 года, после полугодового перерыва, среднесуточные объемы составляли около 3 млн кубометров.

Объем импорта газа из Словакии в феврале составил 1,066 млрд кубометров при среднесуточной прокачке 38 млн куб. м, что примерно на 8 млн кубометров больше среднесуточных объемов января 2015 года.

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Словацкий и венгерский газовые маршруты на сегодня являются основными для Украины, стремящейся свести к минимуму закупки топлива у «Газпрома». Также в середине февраля возобновились после короткого перерыва поставки газа из Польши, но суточные объемы его импорта незначительны.