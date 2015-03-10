Цена нефти после непродолжительного роста опустилась ниже $58
По состоянию на полдень цена на Brent составляет $57,98 за баррель
Цена фьючерсов североморской нефти Brent с поставкой в апреле во время торгов 10 марта опустилась ниже отметки $58 за баррель – до $57,93, что стало самым низким показателем с середины февраля, сообщает РБК.
По состоянию на полдень цена на Brent составляет $57,98 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Котировки фьючерса на нефть WTI (Light Sweet) опустились до $49,63/барр. Это заметно выше минимума ($48,88/барр.), который был пройден двумя торговыми днями ранее – 6 марта.
Читайте такжеВ Bank of America прогнозируют нефть по $30 в ближайшие недели
В июне 2014 года стоимость нефти Brent поднималась до $115/барр., однако после начала резкое падение. Осенью организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) приняла решение не сокращать квоты на нефтедобычу, что существенным образом повлияло на цены на нефть.